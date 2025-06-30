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Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 30 июня 2025 13:46 (UTC +04:00)
Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2025 год, в Баку состоялась встреча между представителями министерств обороны двух стран.

Об этом в понедельник сообщили Trend в миноброны Азербайджана.

"На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, казахстанским гостям был представлен брифинг о программе Концепции оперативных возможностей (КОВ) в азербайджанской армии, реформах в системе военного образования, а также о внедрении системы планирования, программирования и бюджетирования в рамках оборонного планирования.

Затем в батальоне КОВ гости ознакомились с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана.

Делегации был представлен брифинг о подразделениях КОВ, гости ознакомились с вооружением и техникой.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, между сторонами состоялся обстоятельный обмен мнениями",- отмечается в сообщении ведомства.

Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана (ФОТО)
Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана (ФОТО)
Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана (ФОТО)
Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана (ФОТО)
Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана (ФОТО)
Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана (ФОТО)
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