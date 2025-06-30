В Азербайджане расширен перечень родственников, между которыми не допускается заключение брака

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с целью сохранения здоровья будущих поколений и профилактики врожденных заболеваний, с 1 июля расширяется перечень родственников, между которыми не допускается заключение брака.

Как сообщили Trend в минюсте, согласно поправке к статье 12 Семейного кодекса, заключение браков между детьми братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушек и (или) бабушек, а также между двоюродными братьями и сестрами, дядями и племянницами и тетями и племянниками, запрещается.

Было отмечено, что наличие или отсутствие родственных отношений между лицами, желающими вступить в брак, будет проверяться регистрационным отделом, консульским управлением или должностным лицом представительства исполнительной власти через информационную систему министерства юстиции. Если эти данные будут недоступны через систему, к заявлению о браке необходимо приложить копию свидетельства о рождении лиц, желающих вступить в брак, и их родителей. В случае невозможности получения этих документов могут потребоваться дополнительные документы для определения наличия родственных связей. Если в результате проверки будет установлено вышеупомянутое родство, брак этих лиц не будет зарегистрирован.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!