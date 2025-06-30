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В Азербайджане Центр сейсмослужбы включен в перечень субъектов базового финансирования

Общество Материалы 30 июня 2025 18:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане Центр сейсмослужбы включен в перечень субъектов базового финансирования

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Перечень научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно решению, в раздел Национальной академии наук Азербайджана в "Перечне научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования" добавлен Республиканский центр сейсмологической службы.

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