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ОЭС заинтересована в студенческом обмене с Карабахским университетом - Генсек

Общество Материалы 1 июля 2025 11:10 (UTC +04:00)
ОЭС заинтересована в студенческом обмене с Карабахским университетом - Генсек

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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АГДАМ /Trend/ - По предложению ректора Карабахского университета Организация экономического сотрудничества (ОЭС) хочет осуществить студенческий обмен.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Trend, об этом заявил сегодня генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан во время выступления на Молодежном форуме в рамках "Недели ОЭС" в городе Агдам.

По его словам, важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали в Ханкенди, получали образование.

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