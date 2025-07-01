Электронный рецепт - шаг в цифровое будущее здравоохранения - специалист-эксперт минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Электронный рецепт - шаг в цифровое будущее здравоохранения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в эфире "Sağlam radio" (93 FM) заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Закир Гулиев.

З.Гулиев рассказал о преимуществах внедрения электронной системы рецептов.

"Электронный рецепт обеспечивает эффективную связь между врачом, пациентом и аптекой. Это делает процесс назначения и получения лекарств более прозрачным, безопасным и удобным",- отметил он.

Цифровизация, по словам эксперта, помогает предотвратить случаи самолечения, упрощает контроль над приёмом медикаментов и практически исключает возможность подделки рецептов.

"Каждое назначение фиксируется в системе, доступ к препаратам осуществляется строго по рецепту, а проверка в аптеках занимает считанные секунды.

Особенно важна эта система для людей с хроническими заболеваниями.

Электронный рецепт - это не просто технологическое новшество. Это стратегический шаг к более эффективному, современному и устойчивому здравоохранению. Он закладывает основу для будущих цифровых реформ, направленных на улучшение качества медицинских услуг",- подчеркнул Гулиев.