Park Cinema объявил специальный конкурс "Минутный фильм"

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema объявляет старт специального конкурса "Минутный фильм", приуроченного к премьере первого - полностью снятого на смартфон голливудского фильма "28 лет спустя". Для участия не требуется дорогая камера или специальное оборудование - достаточно творческой идеи и смартфона. Победитель получит смартфон Infinix Note 50 Pro.
Конкурс проводится в социальной сети Instagram.
Правила участия:
Участники должны снять видео продолжительностью не более 1 минуты и опубликовать его в своем профиле. При публикации необходимо отметить страницы @parkcinema, @yaradicimerkez и @infinixazerbaijan.
Примечания:
Фильм не должен противоречить законодательству Азербайджанской Республики;
В фильме не допускается содержание, пропагандирующее религиозную или национальную нетерпимость, а также насилие;
Фильм не должен носить политическую агитацию;
Не допускается использование выражений, нарушающих этические нормы или являющихся вульгарными;
Необходимо избегать использования материалов, нарушающих авторские права (музыка, видео).
В конкурсе могут принимать участие все лица старше 16 лет. Победителем станет участник, набравший наибольшее количество лайков и комментариев. Итоги будут объявлены 28 июля.
Подробнее: https://www.instagram.com/p/DLDalXzsmZs/?igsh=MWc0MmhyNXp6eDkzbw
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