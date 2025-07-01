Причиной смерти Зияддина Сафарова, убитого в Екатеринбурге, стали многочисленные травмы - Адалят Гасанов

БАКУ /Trend/ - Причиной смерти Зияддина Сафарова, убитого в Екатеринбурге, стали многочисленные травмы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Союза судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Азербайджана Адалят Гасанов.

По его словам, на теле были зафиксированы кровоизлияния в обоих глазах, кровоизлияния на левой и правой сторонах шеи, ушибы и ссадины на верхней части левого плеча, ушибленные ссадины на боковой поверхности живота, а также травма и сдавление грудной клетки.

"Мы даже не могли найти одно из ребер. Зафиксированы кровоизлияния в мягкие ткани грудного отдела позвоночника. Причиной смерти стал тяжелый посттравматический шок из-за многочисленных травм",- добавил он.

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