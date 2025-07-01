Молодежный форум ОЭС в Агдаме организован на высоком уровне - представитель Казахстана

АГДАМ/Trend/- Молодежный форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Агдаме организован на высоком уровне.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам руководитель управления комитета по делам молодежи и семьи министерства культуры и информации Казахстана Алмагуль Кутанова в кулуарах Молодежного форума ОЭС на тему "Укрепление роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего", который проходит в Агдаме.

"Я рада представлять Казахстан на столь значимом мероприятии, как Молодёжный форум ОЭС. Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам за проведение форума на высоком уровне",- заявила она.

По словам представителя министерства, в работе форума участвуют представители более чем десяти стран. Казахстан является активным участником этой инициативы.

Она отметила, что сейчас разрабатывается стратегический план, который позволит выстроить единый механизм развития молодежной политики в рамках ОЭС.

Также представитель министерства подчеркнула символичность проведения форума именно в городе Агдам. "Мы восхищены тем, что видим сегодня. За столь короткий период Агдам пережил масштабные преобразования," — добавила она.