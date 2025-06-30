Депутат Севиль Микаилова выступила на мероприятии по случаю 136-летия IPU (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ – По поручению председателя парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова приняла участие в мероприятиях по случаю Международного дня парламентаризма и 136-й годовщины IPU в Греции, передает Trend.

С. Микаилова, выступая на мероприятии от имени Группы по вопросам гендерного партнерства IPU, членом которой она является, поздравила участников с этой знаменательной датой.

Отметим, что в Греции проходит 296-я сессия Исполнительного комитета IPU, которая продлится до 1 июля.