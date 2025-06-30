Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров всегда является приоритетом - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Подготовка высококвалифицированных кадров для азербайджанского здравоохранения всегда является приоритетом.

Как сообщает Trend, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета.

По словам министра, каждый выпускник Азербайджанского медицинского университета играет важную роль в развитии системы здравоохранения страны.

«Проводимые в этой сфере реформы еще раз подчеркивают важность подготовки медицинских работников, отвечающих современным требованиям, и возлагаемую на них большую ответственность», - сказал он.

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