Опыт "ASAN xidmət" будет применен в Руанде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиевым посетила Республику Руанда по приглашению правительства этой страны.

Как сообщили Trend в Госагентстве, в рамках визита состоялась встреча с участием Совета по развитию Руанды, министра государственной службы, а также руководителей других профильных структур. У. Мехтиев провел обширную презентацию, посвященную деятельности системы ASAN xidmət, а также другим направлениям работы Госагентства.

По завершении встречи между Государственным агентством и Советом по развитию Руанды был подписан Меморандум о взаимопонимании. Целью документа является внедрение опыта ASAN xidmət в Руанде. В рамках реализации Меморандума планируется создание центра государственных услуг в Руанде на основе модели ASAN xidmət.

В ходе визита председатель Госагентства посетил Мемориал геноцида в Кигали, возложил венок в знак уважения к памяти жертв массовой резни и оставил запись в памятной книге.

Напомним, что в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая прошла в Азербайджане, на встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Руанды Полом Кагаме была выражена заинтересованность в применении опыта ASAN xidmət в Руанде. В этом контексте делегация Руанды ранее посетила нашу страну с визитом.

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