БАКУ/Trend/ - Россия ввела ограничения на доступ к сайтам 15 европейских изданий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД РФ.

«В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов («Eurasia Daily», «Fondsk», «Lenta», «News Front», «Rubaltic», «South Front», Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ «Красная звезда»), принятые в рамках утвержденного Советом ЕС в феврале с.г. так называемого 16-го санкционного «пакета», российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств-членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации.

Официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также иные формы политически мотивированных репрессий не останутся без надлежащей реакции с российской стороны. Ответственность за подобное развитие событий полностью лежит на Евросоюзе и поддержавших неправомочные решения странах-участницах блока, которые сделали сознательный выбор в пользу раскручивания санкционной спирали в нарушение всех своих международных обязательств в сфере обеспечения плюрализма СМИ и свободы доступа к информации», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в случае, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ.