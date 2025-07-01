В ходе саммита ОЭС будет официально запущен Центр "чистой" энергии - генсек (Эксклюзив)

АГДАМ/Trend/- В ходе саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) будет официально запущен Центр "чистой" энергии.

Об этом сказал во вторник Trend генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в кулуарах Молодежного форума ОЭС на тему "Укрепление роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего", который проходит в Агдаме.

"Прежде всего, стоит отметить, что Азербайджан уже в третий раз принимает саммит ОЭС. Ранее в стране уже прошли два саммита, однако нынешний имеет особое значение, поскольку проводится в Карабахе. Благодаря инициативе и лидерству Президента Азербайджана в этом году впервые проводится целая неделя ОЭС, в рамках которой организованы не только саммит, но и форум молодежи, женский форум, а также бизнес-форум с участием широкого круга заинтересованных сторон. Все эти мероприятия направлены на выработку общего видения будущего Организации экономического сотрудничества на предстоящие десять лет",- сказал Асад Маджид Хан.

По его словам, Азербайджан традиционно играет важную и активную роль в работе ОЭС.

"Во время нынешнего саммита планируется также официально запустить Центр "чистой" энергии ОЭС, учреждение которого уже одобрили и ратифицировали ряд государств-членов. С этой точки зрения саммит также приобретает особую значимость. И наконец — что особенно важно — саммит проходит в период серьёзных геополитических преобразований в мире. Это делает встречу особенно своевременной и создаёт хорошую возможность для лидеров региона встретиться лично, обменяться мнениями и задать дальнейшие ориентиры для деятельности ОЭС",- сказал он.