Центральная Азия укрепляет позиции в ОЭС - транспорт и энергетика как ключевые драйверы роста

БАКУ /Trend/ - 3-4 июля в Ханкенди состоится XVII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Центральной темой встречи станет формирование общего подхода государств-членов к обеспечению устойчивого и климатоустойчивого будущего региона. При этом, наряду с концептуальной повесткой, в центре внимания - конкретные направления взаимодействия: развитие транспортной и энергетической взаимосвязанности, расширение торговых потоков и укрепление роли Центральной Азии как связующего звена между Востоком и Западом.

Центральная Азия остается одним из ключевых направлений деятельности ОЭС. Казахстан и Узбекистан, являясь крупнейшими экономиками региона, вносят значительный вклад в формирование архитектуры сотрудничества в рамках организации. При участии этих стран реализуются инициативы в сферах транспорта, промышленной кооперации, энергетики и продовольственной безопасности.

По словам генерального секретаря ОЭС Асада Маджида Хана, организация придает приоритетное значение развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей как внутирирегиональные связи, так и выход на внешние рынки. В интервью Trend он отметил, что речь идет о формировании интегрированных транспортных сетей - автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных, а также цифровизации процедур на границах.

Казахстан, председательствующий в ОЭС в 2025 году, инициировал ряд проектов в сфере цифровизации и экспортного администрирования. В частности, в стране внедряются электронные сертификационные системы, в том числе для сельхозпродукции, ориентированные на экспорт через Каспий и Кавказ.

Одним из заметных примеров промышленной кооперации стало учреждение Международного центра индустриального сотрудничества "Центральная Азия" - совместной казахстанско-узбекской инициативы, которая развивается как площадка для промышленной сборки, логистики и взаимодействия с третьими странами региона.

Узбекистан, в свою очередь, активно продвигает идею формирования региональной продовольственной платформы в рамках ОЭС. Речь идет о координации поставок стратегически значимой сельхозпродукции - пшеницы, хлопка, овощей - а также о создании буферных резервов, призванных снизить зависимость от внешних поставщиков и стабилизировать цены. В качестве практических шагов уже реализуются совместные зерновые и фруктово-овощные кластеры, а также проекты по переработке продукции.

Как отметил генсек ОЭС в интервью, приоритетной задачей организации остается развитие транспортного коридора "Восток–Запад", включая Трансазиатскую железную дорогу. Он подчеркнул, что, помимо этого, активно продвигается маршрут Исламабад-Тегеран-Стамбул (ITI), который способствует сокращению сроков и стоимости перевозок и расширяет торговые возможности для стран-участниц.

Особое внимание уделяется проекту Среднего коридора, проходящего через Казахстан, Каспий и Азербайджан в направлении Европы. ОЭС содействует унификации процедур и технических стандартов, цифровой интеграции транспортных платформ, а также развитию мультимодальных логистических узлов, в том числе в Актобе, Актау и Туркестане.

Транзитный потенциал региона требует комплексных решений, особенно для стран, не имеющих выхода к морю. В этом контексте Средний коридор рассматривается не только как маршрут перевозки, но и как элемент промышленной и инфраструктурной интеграции. В частности, поддерживаются проекты строительства совместных логистических парков на границе Казахстана и Узбекистана с выходом на порт Алят в Азербайджане.

ОЭС также реализует региональную программу энергетической связности. Начатая в 2024 году при участии ООН, она направлена на формирование единого пространства торговли электроэнергией между странами Центральной Азии с перспективой подключения к южноазиатским и иранским энергорынкам.

Отдельное направление - проект Транскаспийского "зеленого" энергетического коридора, который реализуют Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. В декабре 2024 года было подписано соглашение о создании альянса, координирующего строительство инфраструктуры для экспорта возобновляемой энергии из Центральной Азии в Европу. В том числе планируется прокладка подводного кабеля через Каспий. Инициатива имеет стратегическое значение, позволяя странам региона интегрироваться в глобальные цепочки экологически устойчивой энергетики.

Дополнительно ОЭС координирует участие государств-членов в разработке климатических механизмов - включая "зеленые" финансовые инструменты и программы углеродной нейтральности - в рамках пост-COP29. Казахстан и Узбекистан уже подключились к ряду инициатив, нацеленных на экологическую трансформацию экономики.

Выбор Азербайджана в качестве страны, принимающей XVII саммит ОЭС, отражает возрастающее значение республики в транспортной, энергетической и экологической повестке региона. Через территорию Азербайджана проходят все ключевые маршруты, связывающие Центральную Азию с Европой, включая Средний коридор, а также экспортные цепочки поставок сельхозпродукции, стройматериалов и энергии.

Наряду с этим, Азербайджан стал одним из драйверов климатической тематики в рамках ОЭС. Председательство страны на COP29 позволило активизировать обсуждение вопросов устойчивого развития и углеродной нейтральности. Одним из ожидаемых итогов этих усилий может стать создание регионального центра климатической устойчивости с возможным размещением в Баку.

Проведение саммита в Ханкенди придает дополнительную символику процессу формирования новой региональной повестки, в которой Центральная Азия и Азербайджан становятся ключевыми элементами трансевразийской интеграции. Расширение цифровой торговли, развитие инфраструктуры и энергетической кооперации, а также укрепление климатических инициатив превращают ОЭС в платформу с реальным прикладным потенциалом, востребованным в условиях меняющейся глобальной экономики.