В Иране резко вырос объём кредитования промышленности и горнодобывающей отрасли

БАКУ /Trend/ — Объём кредитования промышленного и горнодобывающего секторов в Иране за первые два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2025 года) вырос на 85,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 мая 2024 года), сообщает Центральный банк Ирана (CBI), передаёт Trend.

Согласно данным ЦБИ, банки Ирана выдали указанным секторам порядка 3,94 квадриллиона риалов (около 6,43 миллиарда долларов). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 2,12 квадриллиона риалов (примерно 3,47 миллиарда долларов).

Большая часть средств — около 3,74 квадриллиона риалов (приблизительно 6,1 миллиарда долларов) — была направлена на обеспечение текущей ликвидности предприятий. При этом 124 триллиона риалов (около 203 миллионов долларов) выделены на запуск новых промышленных и горнодобывающих проектов.

Также кредиты распределились по следующим направлениям:

- 63,6 триллиона риалов (около 104 миллионов долларов) — на развитие отраслей,

- 7,66 триллиона риалов (порядка 12,5 миллиона долларов) — на приобретение автомобилей,

- 5,72 триллиона риалов (около 9,34 миллиона долларов) — на предпринимательскую деятельность.

Часть кредитов была направлена на финансирование жилья, включая 178 миллиардов риалов (около 290 тысяч долларов) на покупку недвижимости и 60 миллиардов риалов (около 97,9 тысячи долларов) на её улучшение.

В целом банки и финансовые учреждения Ирана за отчётный период выдали кредиты на сумму около 8,5 квадриллиона риалов (примерно 13,7 миллиарда долларов) по различным секторам экономики, что на 48,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.