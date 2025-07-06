Иран вводит стимулы для привлечения иностранных инвестиций в провинцию Кум

БАКУ/Trend/- За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) в провинцию Кум, расположенную в центральной части Ирана, было привлечено более 3 миллионов долларов США иностранных инвестиций.

Об этом, как передает Trend, сказал в ходе брифинга глава департамента Министерства экономики и финансов Ирана по провинции Кум Мехди Фарахани.

По его словам, за три месяца в провинции Кум иностранные инвестиции были привлечены в шесть проектов.

Фарахани отметил, что Иран привлек инвестиции из стран Персидского залива и соседних государств.

Чиновник добавил, что всего за три месяца в провинции Кум было выдано лицензий на реализацию проектов с иностранными инвестициями на общую сумму около 14 миллионов долларов США.

Министерство экономики и финансов Ирана ранее сообщило, что за первые два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 20 мая 2025 года) в стране было одобрено 177 проектов с иностранными инвестициями на общую сумму 8,5 миллиарда долларов США.