Азербайджанские вольники завоевали две бронзы на молодежном чемпионате Европы

БАКУ/ Trend/ - В Каорле (Италия) продолжаются соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы среди молодежи до 20 лет.

Как сообщает Trend, азербайджанский борец Омар Гульмамедов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 74 кг, одержав победу над украинцем Богданом Олийником по правилу последних баллов (7:7).

Ещё одну бронзу в копилку сборной Азербайджана принес Анар Джафарли, выступающий в весовой категории до 92 кг. В схватке за третье место он одолел грузинского борца Сандро Курашвили со счётом 7:4.

Борьбу за медали продолжают и другие представители Азербайджана.