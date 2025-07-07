Назван объем операций по платежным картам American Express в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец мая текущего года, количество операций по картам American Express, эмитируемым в Азербайджане финансовыми институтами-резидентами (включая платежные карты статистических единиц), составило 7,6 тысячи единиц, а объем операций - 900 тысяч манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем количество операций с картами American Express сократилось на 1,5 тысячи единиц, или на 16,5 процента, а объем операций - на 200 тысяч манатов, или на 18,2 процента.

Так, на конец апреля текущего года количество операций по картам American Express, эмитируемым в Азербайджане финансовыми институтами-резидентами, составило 9,1 тысячи единиц, а объем операций - 1,1 миллиона манатов.