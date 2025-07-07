Азербайджан становится центром экономического и геополитического взаимодействия стран ОЭС – казахстанский аналитик

БАКУ /Trend/ - Проведение саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди приобрело особую актуальность на фоне текущих геополитических вызовов.

Об этом в интервью Trend заявил профессор, доктор политических наук из Казахстана Дулатбек Кыдырбекулы.

Комментируя значение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшего в Ханкенди, эксперт особо подчеркнул роль Азербайджана в условиях стремительно меняющейся геополитической ситуации на Южном Кавказе.

Кыдырбекулы отметил, что присутствие Ирана говорит о стремлении к многостороннему диалогу. "Хотя саммит ОЭС плановый, в нынешних реалиях он имеет особое символическое и практическое значение", - подчеркнул профессор.



Он добавил, что Баку, находящийся на пересечении ключевых транспортных и энергетических путей, имеет все предпосылки стать опорной точкой новой архитектуры региональной безопасности и экономического взаимодействия.

Особое внимание, по его словам, в стратегии развития ОЭС уделяется вопросам транспорта и логистики. Для Азербайджана, как и для Казахстана принципиально важно развивать направления через Каспийское море в сторону Европы. Это требует устойчивых соглашений и доверительных отношений с такими странами, как Туркменистан, Иран и Афганистан.



Кыдырбекулы также подчеркнул, что внешняя политика Казахстана ориентирована на углубление интеграции со странами Центральной Азии и укрепление связей с ключевыми партнерами региона, в первую очередь с Азербайджаном. Это, по его словам, соответствует общей стратегии ОЭС, в рамках которой Баку играет важную, а в ряде случаев и ключевую роль.



"Успех Казахстана на дипломатической и геополитической арене - это успех всего региона Центральной Азии, а значит и всех стран ОЭС, в первую очередь Турции и Азербайджана", - подытожил он.