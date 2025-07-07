В Интеграционном центре в Марнеули прошло заключительное мероприятие учебного года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Интеграционном центре азербайджанцев Грузии, действующем в Марнеульском районе, было организовано заключительное мероприятие учебного года.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, исполнительный директор Центра Мурад Мурадов отметил, что в прошлом учебном году в Центре обучалось более 1000 детей и подростков.

Он рассказал о достижениях молодежи в сфере образования, спорта и личностного развития в течение года. Также был представлен новый веб-сайт центра "gaim.ge".

Мероприятие продолжилось красочной программой.

Талантливый представитель молодежи Расул Халилов прочитал написанный им рэп. Затем борцы продемонстрировали свое мастерство. Гимнастка, танцовщица ансамбля "Энгури" Алиса Кривошеева исполнила танец "Джейрани". Также на сцене выступили дзюдоисты. Выступления молодых людей были встречены с большим интересом и аплодисментами. В завершение 18 выпускникам курсов дошкольной подготовки были вручены дипломы и подарки.

Кроме того, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в недавно открывшемся Центре образования и интеграции в селе Садахлы Марнеульского района был проведен День оценки знаний и навыков учащихся.

Из 89 обучающихся в Центре 63 были награждены сертификатами, 4 - дипломами и медалями.

Выступивший на мероприятии руководитель Центра Самир Шарифов отметил, что такие мониторинги создают возможности для совершенствования и развития как для учащихся, так и для учителей.

На мероприятии учитель азербайджанского языка Гуммет Ахмедов и учитель грузинского языка Билнур Агаджанова также поздравили учеников и пожелали им успехов в дальнейшей учебе.

Родители поблагодарили коллектив и педагогический коллектив Центра и подчеркнули важность устойчивого развития таких инициатив.

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