Будет отреставрировано здание государственного драмтеатра в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - В Ханкенди начнутся работы по реставрации здания Государственного драматического театра.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана.

Сообщается, что реставрационные работы планируется начать в текущем году.

Отметим, что здание Ханкендинского государственного драматического театра было построено и сдано в эксплуатацию в 1932 году. В 1949 году в конструкцию здания были внесены определенные дополнения. В здании отражены основные черты архитектуры советского периода.

Здание театра включено постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года № 132 в "Список недвижимых памятников истории и культуры местного значения".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!