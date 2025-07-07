Инициативы азербайджанской диаспоры вносят важный вклад в азербайджано-украинские отношения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на продолжающуюся в Украине войну, азербайджанская диаспора активно работает по продвижению нашего культурного наследия в различных регионах страны, особенно в Одессе.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что проекты, реализуемые в Одессе, расположенной на берегу Черного моря и являющейся одним из туристических центров Украины, вносят важный вклад в азербайджано-украинские отношения.

Особое место среди этих инициатив занимает парк "Азербайджан", который в настоящее время планируется заложить в Одессе. Финансовую поддержку этому проекту, реализация которого началась с согласия мэра Одессы Геннадия Труханова, оказывают и представители диаспоры. В парке площадью более 3 гектаров будут созданы уголки, отражающие историю и культуру Азербайджана, зоны отдыха для детей и взрослых, спортивные площадки, музей и фотозона "Азербайджан". Городская общественность высоко ценит этот проект и считает, что парк станет интересным местом как для горожан, так и для туристов.

"Этот парк расскажет жителям Одессы об Азербайджанской Республике, ее успехах, героях, связях между Украиной и Азербайджаном на протяжении многих лет. Надеюсь, парк станет украшением нашего города", - сказал профессор Одесского национального экономического университета Михаил Зверяков.

Наряду с этим, по инициативе члена правления организации "Бирлик" Шамиля Гулиева в Одессе ведется строительство одной из крупнейших мечетей Украины. В комплексе общей площадью 2758 квадратных метров предусмотрены отдельные молельные залы для мужчин и женщин, гостевой дом и другие функциональные помещения.

Член правления организации "Бирлик" Аяз Алиев отметил, что строительные работы находятся на завершающей стадии.

При поддержке посольства Азербайджана в Украине название города Гянджа теперь добавлено к указателям расстояний, расположенным в центре города. Знак указывает, что от Одессы до древнего азербайджанского города Гянджа 1410 километров.

Отметим, что Гянджа и Одесса были объявлены городами-побратимами во время официального визита Президента Украины Володимира Зеленского в Азербайджан в 2019 году.

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