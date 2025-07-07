Азербайджанские вольники завоевали 5 медалей на молодежном чемпионате Европы

БАКУ/ Trend/ - В Каорле (Италия) завершился чемпионат Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как сообщает Trend, сборная Азербайджана успешно выступила на турнире, завоевав в общей сложности 5 медалей — 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые. В командном зачёте азербайджанская команда набрала 133 очка и заняла второе место в Европе.

Победителем чемпионата стала сборная Грузии (164 очка), на третьем месте — Украина (81 очко).

Под руководством главного тренера Арифа Абдуллаева, а также тренеров Ровшана Гаджиева и Ашрафа Алиева, золотую медаль для Азербайджана завоевал Васиф Багиров (57 кг). Серебряные награды достались Мурадхану Омарову (79 кг) и Юсифу Дурсунову (125 кг), а бронзовые — Омару Гулмамедову (74 кг) и Анару Джафарли (92 кг).