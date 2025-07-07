Названа дата визита президента Кыргызстана в Таджикистан

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетит с государственным визитом Таджикистан 8-9 июля.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана.

"В рамках государственного визита запланированы двусторонние переговоры с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, а также встречи со спикерами двух палат Парламента и премьер-министром страны", - сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызстана Сагынбек Абдумуталип.

Ожидается принятие Совместного заявления глав государств Кыргызстана и Таджикистана, а также подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, в рамках визита пройдут кыргызско-таджикский экономический и инвестиционный форум, а также концерт "Вечная дружба" с участием деятелей искусства двух стран.