В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике", принятый Милли Меджлисом 21 июня.

Trend сообщает, что, согласно изменению, изменен срок вступления в силу статьи 13.2 закона (оператор системы передачи, а также юридические лица, являющиеся ее учредителями или непосредственно или косвенно участвующие в ней, а также управляющие ею не могут заниматься производством, распределением и поставкой электроэнергии).

Так, статья должна была вступить в силу с 1 июля этого года.

Согласно изменению, срок ее вступления в силу определит соответствующий орган исполнительной власти.