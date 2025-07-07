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В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"

Политика Материалы 7 июля 2025 14:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике", принятый Милли Меджлисом 21 июня.

Trend сообщает, что, согласно изменению, изменен срок вступления в силу статьи 13.2 закона (оператор системы передачи, а также юридические лица, являющиеся ее учредителями или непосредственно или косвенно участвующие в ней, а также управляющие ею не могут заниматься производством, распределением и поставкой электроэнергии).

Так, статья должна была вступить в силу с 1 июля этого года.

Согласно изменению, срок ее вступления в силу определит соответствующий орган исполнительной власти.

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