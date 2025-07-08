Названо количество операций с картами American Express в Азербайджане

По сравнению с концом апреля текущего года количество операций с картами American Express увеличилось на 300 единиц или на 21,4%, а объем операций уменьшился на 200 тысяч манатов или на 18,2%.

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