Названо количество операций с картами American Express в Азербайджане
По сравнению с концом апреля текущего года количество операций с картами American Express увеличилось на 300 единиц или на 21,4%, а объем операций уменьшился на 200 тысяч манатов или на 18,2%.
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