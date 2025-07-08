Кыргызстан и Таджикистан укрепляют стратегический диалог - к визиту Садыра Жапарова в Душанбе

БАКУ /Trend/ - Отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном за последний год заметно улучшились. Еще несколько лет назад страны находились в состоянии противостояния, споры по поводу границы порой перерастали в открытые вооружённые конфликты. Однако сейчас обе стороны делают конкретные шаги для урегулирования прошлых конфликтов и установления новых связей, сообщает Trend.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 8-9 июля по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибудет в Душанбе с государственным визитом. Этот визит станет продолжением конструктивного диалога между двумя странами. В его рамках предусмотрены переговоры с Эмомали Рахмоном, встречи со спикером парламента и премьер-министром Таджикистана. Также ожидается проведение кыргызско-таджикского экономического и инвестиционного форума и подписание новых соглашений, а культурная программа визита подчеркивает стремление к сближению на уровне народов.

В 2025 году начался качественно новый этап в отношениях двух стран, символом которого стало подписание 13 марта в Бишкеке Договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Этот документ положил конец спорам, тянувшимся с советских времён, и стал настоящим прорывом в двусторонних отношениях.

"Мы завершили работу, которую наши страны вели десятилетиями. Это судьбоносное историческое событие", - заявил Жапаров по итогам переговоров с Рахмоном. Глава Таджикистана так же подчеркнул, что завершение пограничного урегулирования открывает новую страницу в отношениях между двумя народами.

Встреча 13 марта в Бишкеке продемонстрировала готовность сторон к углублению сотрудничества. В этот день был подписан внушительный пакет документов, охватывающих широкий спектр направлений - от инфраструктуры и торговли до молодёжной политики и сельского хозяйства. Среди соглашений - договорённости по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, обеспечению доступа к водохозяйственным объектам, развитию промышленности и внедрению новых технологий.

Отдельное внимание было уделено межрегиональному взаимодействию: утверждены программы сотрудничества между Ошской и Горно-Бадахшанской областями, Чон-Алайским и Лахшским районами. Кроме того, установлены побратимские связи между Бишкеком и Душанбе, что подчёркивает стремление к сближению не только на уровне государств, но и на уровне местных сообществ.

Этот комплексный подход стал отражением общей стратегии - построения системного, долгосрочного сотрудничества. “Мы имеем схожие позиции по ключевым вопросам, а стремление к добрососедству и миру - основа наших дальнейших действий”, - отметил Жапаров в официальном совместном заявлении.

Дополнительным шагом к сближению стало восстановление авиасообщения. 14 марта в международный аэропорт Манас в Бишкеке приземлился первый за почти четыре года пассажирский рейс из Душанбе. Также были запущены рейсы Бишкек - Худжанд. Напомним, что авиасообщение было прервано в мае 2021 года на фоне конфликта на границе.

Кроме того, 31 марта главы трёх государств - Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев - встретились в таджикском городе Худжанд на первой в истории трёхсторонней встрече между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В ходе переговоров был подписан Договор о точке стыка государственных границ. Это соглашение, к которому стороны шли с 2007 года, касается участка, где сходятся границы трёх стран - в Баткенской области Кыргызстана, Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана. Сам факт успешного завершения этого сложного процесса говорит о растущем уровне регионального взаимодействия и готовности договариваться по самым чувствительным вопросам.

Важную роль в сближении играют регулярные контакты на высоком уровне. С 30 июня по 1 июля Бишкек с официальным визитом посетил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. В переговорах с Жапаровым и министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым обсуждался широкий круг тем: реализация мартовских соглашений, развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного диалога, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Между странами уже растет экономическое сотрудничество. Так, согласно данным Государственного комитета по статистике Кыргызстана, в январе–апреле 2025 года товарооборот между двумя странами достиг 2,071 миллиона долларов, тогда как за тот же период в 2024 году он составлял лишь 405 тысяч долларов США. Экспорт из Кыргызстана вырос в 81 раз - с 17 тысяч до 1,425 миллиона долларов, импорт увеличился на 66 процентов - с 387 тысячи долларов до 646 тысяч долларов. При этом стороны планируют увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США в ближайшей перспективе.

Экономическая динамика обеих стран также впечатляет. ВВП Кыргызстана в январе–мае 2025 года вырос на 12,3 процента. Рост ВВП Таджикистана за январь-март 2025 года составил 8,2 процента. Растущая экономика создает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества, расширения торговли и инвестиций, а также способствует укреплению стабильности и благосостояния в регионе. Такой положительный экономический тренд позволяет обеим странам увереннее реализовывать совместные проекты и укреплять партнерские отношения.

Таким образом, Кыргызстан и Таджикистан демонстрируют пример того, как даже самые острые противоречия могут быть преодолены. Сегодня уже очевидно, что два соседних государства вступают в новый этап - с открытыми границами, растущей торговлей, прямыми рейсами и растущим доверием. Это не только успех двусторонней дипломатии, но и важный вклад в стабильность всего Центральноазиатского региона.