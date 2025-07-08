В Баку проходит 58-я сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начала свою работу 58-я сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Как сообщили Trend в МЧС Азербайджана, сессия с участием руководящих лиц органов, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов МОГО, продлится два дня.

Отмечается, что 8 июля состоялась официальная церемония открытия 58-й сессии Исполнительного совета МОГО.

После исполнения гимна МОГО со вступительной речью выступил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров. Приветствуя участников сессии, министр отметил, что динамично развивающийся Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева в последние годы провел у себя множество престижных международных мероприятий, и сессия Исполнительного Совета МОГО является одним из таких важных мероприятий.

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он подчеркнул важность Международной организации гражданской обороны с точки зрения организации глобальной и скоординированной деятельности в борьбе со стихийными бедствиями.

Министр Кемаледдин Гейдаров представил общую информацию о работе, проделанной в последние годы в Азербайджане в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями, и пожелал успехов работе сессии.

Затем президент Исполнительного совета МОГО, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и исполняющий обязанности генерального секретаря МОГО Роман Лапин рассказали о важности сессии и стоящих перед ней вопросах.

Затем был заслушан обзор исполнения решений 57-й сессии Исполнительного совета и отчет исполняющего обязанности генерального секретаря Романа Лапина о деятельности МОГО в межсессионный период.

Следует отметить, что на 58-й сессии Исполнительного совета МОГО, которая продлится до 9 июля, ожидается обсуждение финансовых и административных отчетов организации, среднесрочных приоритетов развития, целей и направлений деятельности, плана действий по укреплению международного сотрудничества на основе представления стратегии развития, а также принятие соответствующих решений, в том числе определение темы Всемирного дня гражданской защиты 2027 года.

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