Журналистика имеет большое значение в реализации всех предстоящих задач - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Журналистика имеет большое значение в реализации всех предстоящих задач.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заслуженный журналист Вугар Рагимзаде во время выступления на конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа", сообщает Trend.

Он сказал, что праздник журналистов - это также праздник гражданского общества.

"Мы делаем материал, который предназначен для всех людей. Этот праздник также является праздником нашего народа. Наш великий лидер Гейдар Алиев придавал большое значение прессе, как и в любой сфере. Внимание и забота о прессе всегда были одним из приоритетов государства.

Журналистика имеет большое значение для реализации всех предстоящих работ. Время показало, что отмена цензуры стала очень важным решением. Это решение дало толчок развитию журналистики сегодня. Сегодня азербайджанская журналистика поставила перед собой цель профессиональной деятельности и продолжает добиваться успеха в этом направлении.

В настоящее время азербайджанская журналистика способна очень организованно изложить свою позицию", - сказал В. Рагимзаде.

Отметим, что в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция на тему «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа», организованная Агентством по развитию медиа.

Вначале участники ознакомились с организованной в рамках мероприятия выставкой «150 лет азербайджанской печати: От истории до наших дней».

На экспозиции были представлены фотографии встреч великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева с журналистами, публикации, занимающие исключительное место в истории азербайджанской прессы, а также события, имеющие особое значение в развитии медиа.

Участники конференции почтили минутой молчания память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей республики. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии также была продемонстрирована видеозапись, отражающая воспоминания представителей медиа о великом лидере Гейдаре Алиеве.

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