СГБ Азербайджана предотвратила вмешательство в работу камер видеонаблюдения из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает принимать комплексные меры по борьбе с киберугрозами.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе СГБ Азербайджана.

Отмечается, что были проведены оперативно-технические мероприятия в связи с противоправными действиями, выражающимися в несанкционированном удаленном подключении через глобальную сеть интернет к устройствам управления (DVR) камер видеонаблюдения, установленных в различных офисах и квартирах на территории Азербайджанской Республики, с последующим изъятием видеоматериалов, содержащих сведения, составляющие тайну личной и семейной жизни проживающих там граждан, и их размещением на зарубежных интернет-ресурсах.

Проведенные расследования также выявили факт продажи пользовательских аккаунтов, обеспечивающих возможность в режиме реального времени просматривать изображения с видеокамер, установленных по различным адресам в Азербайджане.

В связи с данным фактом СГБ совместно с соответствующими государственными структурами обеспечила устранение вредоносных последствий кибервмешательства.

В результате принятых неотложных мер были установлены адреса, где находились подвергшиеся кибервмешательству камеры наблюдения. При технической проверке данных устройств была выявлена общая уязвимость в системе безопасности, которая и стала основным фактором кибервмешательства.

Для устранения этих уязвимостей был направлен запрос производителю оборудования, а видеозаписи, размещенные на иностранных интернет-ресурсах, удалены.

Гражданам рекомендуется строго соблюдать соответствующие правила при использовании информационно-коммуникационных средств, а также проявлять осторожность при использовании оборудования с неизвестным происхождением и техническими характеристиками.

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