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В Азербайджане вносятся изменения в перечень разрешений на предпринимательскую деятельность

Экономика Материалы 8 июля 2025 15:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в перечень разрешений на предпринимательскую деятельность

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в перечень разрешений, выдаваемых для осуществления предпринимательской деятельности.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Законопроектом предлагается заменить действующее в законодательстве разрешение на проектирование, строительство и эксплуатацию подземных хранилищ газа на разрешение на хранение газа.

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