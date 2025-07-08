Отношение общенационального лидера Гейдара Алиева к медиа может служить образцом - Натиг Мамедли

БАКУ /Trend/ - Отношение общенационального лидера Гейдара Алиева к средствам массовой информации может служить образцом.

Об этом заявил журналистам в рамках конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа" заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, сообщает Trend.

Он сказал, что Гейдар Алиев был самым близким другом журналистов на всех этапах своего правления и оказывал им большое доверие.

Он всегда высоко ценил профессию журналиста. Его общение с журналистами, различные формы взаимодействия, отношение к СМИ являются образцом. И сегодня азербайджанские журналисты с теплотой вспоминают яркие и светлые чувства, которые вызывал великий лидер", добавил Натиг Мамедли.

Отметим, что в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция на тему «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа», организованная Агентством по развитию медиа.

Вначале участники ознакомились с организованной в рамках мероприятия выставкой «150 лет азербайджанской печати: От истории до наших дней».

На экспозиции были представлены фотографии встреч великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева с журналистами, публикации, занимающие исключительное место в истории азербайджанской прессы, а также события, имеющие особое значение в развитии медиа.

Участники конференции почтили минутой молчания память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей республики. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии также была продемонстрирована видеозапись, отражающая воспоминания представителей медиа о великом лидере Гейдаре Алиеве.

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