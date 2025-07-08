В Азербайджане вводится фиксированный ежемесячный тариф в секторе газоснабжения

БАКУ /Trend/ - С 1 июля 2028 года регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения будут устанавливаться регулятором и публиковаться на его официальном сайте.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О газоснабжении", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Регулируемыми ценами (тарифами) в секторе газоснабжения будут:

- оптовые тарифы на газ;

- тарифы на транспортировку газа;

- тарифы на услуги по хранению газа;

- тарифы на распределение газа (вступают в силу с 1 января 2027 г.);

- розничные тарифы на газ для потребителей;

- цены на услуги по подключению к газотранспортной сети;

- цены на услуги подключения к газораспределительной сети;

- фиксированный тариф.

В целях возмещения части затрат фиксированного характера, не зависящей от уровня потребления газа, устанавливаемой органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, элемент месячного тарифа, применяемый к каждому потребителю, будет считаться фиксированным тарифом.

Тарифы на распределение газа будут регулироваться с 1 января 2027 года по 1 июля 2028 года, а другие тарифы - со дня вступления в силу настоящего закона органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. С учетом этого полномочия регулятора будут осуществляться до 1 июля 2028 года органом (органом), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Потери, которые должны быть учтены при определении цен (тарифов) в секторе газоснабжения, будут рассчитываться в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим законом.

С 1 июля 2028 года в целях проведения взаиморасчетов между субъектами газоснабжения и потребителей вопросы, связанные с измерением газа, будут регулироваться правилами коммерческого учета.

Оператор системы транспортировки газа, оператор системы газораспределения и оператор системы хранения газа, а также оптовые и розничные продавцы газа будут платить регулирующему органу регулирующий сбор. Размер и порядок уплаты платы за регулирование будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, по согласованию с органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, и эта сумма будет перечисляться на счет органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, до 1 июля 2028 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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