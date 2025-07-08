Главы дипломатических служб обсудили вопросы защиты прав азербайджанцев за рубежом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась седьмая панельная сессия на тему "Укрепление национальной солидарности: деятельность диаспоры и консульские вопросы" в рамках IX совещания руководителей дипломатических служб на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

Как передает Trend, об этом сообщено на официальной странице министерства иностранных дел в социальных сетях.

Основными докладчиками выступили заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Эльшад Алиев и начальник консульского управления министерства иностранных дел Эмиль Сафаров.

"В рамках панельной дискуссии состоялись обсуждения по вопросам институализации наших соотечественников, проживающих за пределами страны, защиты их прав, обеспечения необходимыми консульскими услугами, эвакуации в кризисных ситуациях и другим актуальным темам", - говорится в публикации.

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