Обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым в Королевство Саудовская Аравия.
Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
В рамках визита генерал-полковник К.Велиев встретился с
начальником Генерального штаба Вооруженных сил Королевства
Саудовская Аравия генералом Файядом Бин Хамедом Аль-Рувайли.
Перед встречей в Генеральном штабе Королевства состоялась официальная церемония встречи. Начальники Генеральных штабов прошли перед почётным караулом, были исполнены государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».
Затем состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций, были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран.
Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах и другим интересующим вопросам.
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