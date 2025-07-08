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США надеются на скорое достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Марко Рубио

Политика Материалы 8 июля 2025 22:00 (UTC +04:00)
США надеются на скорое достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Марко Рубио
Фото: Госдепартамент США

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет достигнуто в ближайшее время, сообщает Trend.

Выступая на заседании Кабинета министров, Рубио рассказал о нескольких важных глобальных событиях, произошедших с момента вступления Дональда Трампа в должность президента.

"Надеюсь, что очень скоро будет окончательно подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией… А ведь прошло всего шесть месяцев. Это отличное свидетельство вашего лидерства", - заявил он.

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