США надеются на скорое достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Марко Рубио

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет достигнуто в ближайшее время, сообщает Trend.

Выступая на заседании Кабинета министров, Рубио рассказал о нескольких важных глобальных событиях, произошедших с момента вступления Дональда Трампа в должность президента.

"Надеюсь, что очень скоро будет окончательно подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией… А ведь прошло всего шесть месяцев. Это отличное свидетельство вашего лидерства", - заявил он.