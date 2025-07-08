Впервые в истории Голливуда полнометражный художественный фильм снял азербайджанец – премьера в Лос-Анджелесе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в истории Голливуда полнометражный художественный фильм снял азербайджанский режиссёр Рустам Векилов. Премьера его дебютной работы "Hell Hath No Fury", захватывающего триллера, с успехом прошла в Лос-Анджелесе. Уже в ближайшее время фильм выйдет на большие экраны в США и Европе, сообщил Trend Life автор картины.

Главный герой фильма – Эйдан (Майлс Кроуфорд), психиатр, потерявший новорождённого ребёнка и балансирующий на грани распада семьи и собственной реальности. Казалось бы, хуже быть не может… но всё только начинается. Один из его пациентов оказывается зверски убит, а в психиатрической клинике появляется загадочная сотрудница. Эйдану предстоит бороться не только за свой брак, но и за само учреждение, которое может навсегда закрыть свои двери. Фильм превращается в напряжённую игру света и тени, где границы между реальностью и сверхъестественным стираются. Это не просто триллер - это психологический ураган, захватывающий зрителя до последнего кадра.

Автор сценария — Деннис Дж. Уайлдер. В ролях также Брук Батлер, Шарлин Рэдлейн, Хайме Зеваллос, Самба Шютте, Лоренцо Антонуччи, Майкл Тайг.

Саундтрек к фильму - отдельный повод для гордости. Его автор - азербайджанский композитор Микаил Векилов, а исполнила песню Назиля Алиева, финалистка «Бакинской осени 2023». Она стала первой азербайджанской певицей, чей голос зазвучал в голливудском фильме.

Рустам Векилов - выпускник факультета кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии (USC). Его родители - Севиндж Керимова и Микаил Векилов на протяжении около 30 лет живут и работают в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке (США). Севиндж Керимова – первая в Азербайджане женщина-клипмейкер. Она снимала видеоклипы для наших звезд, музыкальные программы и фильмы, которые транслировались по всему Советскому Союзу, их посмотрело около 200 миллионов зрителей. Она является директором и продюсером легендарной группы "Карван", а также создателем и режиссером "Бакинской осени", популярной в 80-х годах. Микаил Векилов – автор хитов группы "Карван". Кстати, их проект в мае 2022 года - грандиозный вечер мегапопулярной в 80-х годах группы "Карван" под названием "Легенда возвращается" во Дворце Гейдара Алиева вызвал большой интерес публики. В 2023 году они также провели конкурс "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя).

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