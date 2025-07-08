Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)

Культура Материалы 8 июля 2025 16:10 (UTC +04:00)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Фото: Личный архив Асмер Нариманбековой

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, заслуженный художник Азербайджана, наша соотечественница из Франции Асмер Нариманбекова представила страну на международном арт-симпозиуме Вевчани -2025 в Северной Македонии, сообщает Trend Life.

Под открытым небом, среди солнечных лучей и пения птиц, художники из разных уголков мира творили картины, вдохновлённые красотой окружающей природы и её богатой фауной. Атмосфера мероприятия была пропитана ароматом свежей зелени и цветущих растений - идеальное место для творческого полёта.

Асмер Нариманбекова поделилась с Trend Life впечатлениями: "Вдохновленная окружающей атмосферой, я стремилась передать весь восторг и вдохновение, которые подарила мне природа этого удивительного края. Каждое мгновение на симпозиуме наполняло меня новой энергией и творческим огнём".

Симпозиум прошёл при поддержке Министерства культуры и туризма Северной Македонии. Созданные работы будут выставлены в различных регионах Северной Македонии и Сербии, знакомя новые аудитории с уникальным взглядом современных художников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости