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Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Иорданией в сфере управления при стихийных бедствиях и кризисных ситуациях - Указ

Политика Материалы 8 июля 2025 17:22 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства в сфере управления при стихийных бедствиях и кризисных ситуациях", подписанное в Аммане 28 апреля 2025 года.

Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Иорданского Хашимитского Королевства уведомление о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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