Кямаледдин Гейдаров встретился с главами организаций по гражданской обороне государств-членов МОГО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с главами соответствующих организаций государств-членов Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Об этом Trend сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, министр Кямаледдин Гейдаров встретился с министром по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александром Куренковым, генеральным директором управления гражданской обороны Государства Палестина Акрамом Тавабтой, директором управления гражданской обороны Ирбида Иорданского Хашимитского Королевства Юсуфом Ахмедом Салемом Аль-Шакатрехом, заместителем начальника Государственной противопожарной службы Кувейта Мухаммедом Али Аль-Гатани, генеральным директором организации по гражданской обороне Королевства Бахрейн Али Мухаммедом Джасимом Юсуфом Аль-Кабаиси и генеральным директором организации по гражданской обороне Королевства Саудовская Аравия Хумудом Сулейманом Альфараджем, прибывшими в нашу страну для участия в 58-й сессии Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны, проходящей в Баку.

Поприветствовав гостей, министр К.Гейдаров рассказал о комплексных мерах, реализуемых в нашей стране под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в направлении гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, и отметил, что азербайджанское государство придает особое значение этому вопросу.

Министр отметил, что совместные и скоординированные действия стран против стихийных бедствий важны на фоне того, что чрезвычайные ситуации не знают границ, а риски увеличиваются из года в год. В этом смысле была подчеркнута центральная роль Международной организации гражданской обороны в плане объединения усилий стран мира, а также выражена уверенность в том, что проведение в нашей стране 58-й сессии Исполнительного совета организации будет плодотворным.

Выразив благодарность за радушную встречу и гостеприимство, участники встречи отметили, что прошедшая в Баку 58-я сессия Исполнительного совета МОГО была организована на высоком уровне.

На встречах обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений между профильными организациями, а также затрагивалась важность взаимного обмена опытом. Стороны выразили уверенность, что состоявшееся в Баку заседание, двусторонние встречи и обсуждения выведут на новый уровень отношения между органами по управлению чрезвычайными ситуациями стран как в рамках МОГО, так и на двусторонней основе.

В ходе встреч состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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