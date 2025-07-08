Глава МИД Туркменистана обсудил с вице-президентом Еврокомиссии развитие отношений с ЕС

БАКУ/ Trend/ - 8 июля 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии госпожой Каей Каллас.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе беседы госпожа Каллас выразила благодарность Туркменистану за предоставление гуманитарного коридора для граждан стран Европейского Союза, следующих из Ирана в страны своего пребывания.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом. Отмечена результативность встречи министров иностранных дел государств Центральной Азии и Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии, прошедшей в Ашхабаде в марте текущего года.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Европейского Союза особо подчеркнули значимость первого саммита руководства ЕС и государств Центральной Азии, прошедшего в апреле 2025 года в Самарканде.

Кроме этого, стороны рассмотрели широкий круг вопросов по дальнейшему наращиванию политико-дипломатического взаимодействия, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.