Устанавливается порядок роспуска Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Устанавливается порядок роспуска Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, Верховный Меджлис Нахчыванской АР будет распущен по требованию 31 депутата Верховным Меджлисом Нахчыванской АР или же Президентом Азербайджанской Республики, в случае неспособности исполнять обязанности, указанные в соответствующих статьях Конституции (части II-V статьи 26 и статья 27), по причинам, которые не могут быть устранены. Также срок полномочий Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, избранного на внеочередных выборах, может быть менее 5 лет. В этом случае очередные выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики проводятся в первое воскресенье ноября пятого года полномочий Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, избранного на внеочередных выборах.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Отметим, что части II-V статьи 26 Конституции следующие:

- проекты законов и постановлений, вносимые на обсуждение Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики в порядке законодательной инициативы премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики, Верховным судом Нахчыванской Автономной Республики и прокуратурой Нахчыванской Автономной Республики, выносятся на обсуждение и ставятся на голосование; изменения в таких законопроектах или решениях могут быть внесены с согласия органа, осуществляющего право законодательной инициативы;

- проекты законов и постановлений, представленные депутатами Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, премьер-министром Нахчыванской АР, Верховным судом Нахчыванской АР и прокуратурой Нахчыванской АР в Верховный Меджлис Нахчыванской АР, ставятся на голосование в течение двух месяцев;

- если депутаты Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики, Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики, прокуратура Нахчыванской Автономной Республики признают проект закона или постановления срочным, этот срок составляет 20 дней.

Кроме того, в статье 27 отмечается, что законы и постановления подписываются председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР в течение 10 дней со дня их принятия. Объявленный срочным проект закона и постановления подписывается председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР в течение 24 часов со дня его принятия.

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