Меняются требования к избранию председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Меняются требования к избранию председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР может быть избран каждый депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, постоянно проживающий на территории Нахчыванской АР не менее пяти лет, не имеющий обязательств перед другими государствами, имеющий высшее образование, не имеющий двойного гражданства.

Согласно предложенным изменениям, каждый депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской АР с высшим образованием может быть избран председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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