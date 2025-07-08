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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Политика Материалы 8 июля 2025 16:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил Президенту США Дональду Трампу письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".

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