Узбекистан в БРИКС: новые горизонты для инвестиций и развития

БАКУ /Trend/ - На 17-м саммите БРИКС, прошедшем в Бразилии 6-7 июля 2025 года, Узбекистан получил статус страны-партнёра объединения. Вместе с Узбекистаном в формат партнёрства вошли ещё девять государств, в том числе Казахстан, Саудовская Аравия, Таиланд и Нигерия. Полноценным членом БРИКС стала Индонезия — первый новый участник с момента расширения в 2024 году.

Это решение укладывается в логику многовекторного подхода Узбекистана, одновременно усиливая влияние Центральной Азии в глобальных форматах за пределами традиционных трансатлантических и евразийских альянсов. Узбекистан с 2022 года последовательно участвовал в форматах БРИКС+, включая встречи министров и тематические форумы по устойчивому развитию. В июне 2022 года страна впервые приняла участие в диалоге министров иностранных дел БРИКС по приглашению Китая, а в 2024 — в бизнес-форумах по линии женского предпринимательства.

Сближение происходило и через двусторонние отношения: Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром и инвестором Узбекистана, а Индия — ключевым игроком в цифровой экономике и фармацевтике. Обе страны являются полноправными участниками БРИКС. Эти связи усилили интерес Ташкента к более структурному вовлечению в платформу.

В 2024 году товарооборот между Узбекистаном и Китаем составил $13,1 миллиарда, с Россией — $10,3 миллиарда, а с Индией — $671,8 миллиона. Совокупно страны БРИКС обеспечили более 35 процентов внешней торговли Узбекистана.

Вступление в партнёрство с БРИКС не означает членства, но открывает доступ к платформам сотрудничества в экономике, цифровизации, устойчивом развитии и инвестициях. Для Ташкента это даёт возможность участвовать в ключевых процессах, не вступая в формальные альянсы и не беря на себя обязательства, которые могли бы ограничить свободу внешнеполитического манёвра.

БРИКС рассматривается сегодня как один из центров силы в формирующемся постзападном мире. Узбекистан, традиционно выстраивающий отношения с Китаем, Индией и Россией в двустороннем формате, теперь получает выход на общую платформу, где эти партнёры объединены политически и экономически.

С прагматичной точки зрения, для Узбекистана партнёрство с БРИКС — это потенциальный доступ к нетрадиционным рынкам: Бразилии, Южной Африке, Египту, ОАЭ. Это также создаёт "окно" в Новый банк развития БРИКС, который предоставляет финансирование без политических условий, в отличие от западных структур.

Одним из важных практических шагов на этом пути стало проведение видеоконференции 1 мая 2025 года между министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым и президентом Нового банка развития (NDB) Дилмой Руссефф. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая крупномасштабные инфраструктурные проекты, управление водными ресурсами, возобновляемую и «зелёную» энергетику, развитие высокоскоростных железных дорог, автомагистралей, а также инициативы по привлечению частных инвестиций.

При этом руководство NDB было приглашено принять участие в Международном инвестиционном форуме в Ташкенте, который состоялся 9–12 июня 2025 года. Новый банк развития, созданный странами БРИКС в 2015 году, выступает одним из ключевых финансовых институтов для поддержки проектов устойчивого развития в развивающихся экономиках.

В условиях, когда Узбекистан стремится нарастить экспорт промышленной продукции и привлечь инфраструктурные инвестиции, такие инструменты становятся всё более актуальными. Кроме того, участие в глобальных платформах может усилить переговорную позицию страны в отношениях с ЕС, США и другими международными игроками.

Партнёрство Узбекистана с БРИКС также играет важную роль в региональной динамике. Центральная Азия всё чаще рассматривается как связующее звено между Востоком и Глобальным Югом. С вступлением в формат БРИКС+ и Казахстана, и Узбекистана регион получает дополнительную площадку для привлечения ресурсов и продвижения собственных инициатив — будь то транспортные коридоры, "зелёная" энергетика или цифровая инфраструктура.

По данным министерства энергетики, в 2024 году Узбекистан произвёл 81,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, из которых всё большую долю составляют возобновляемые источники — в том числе в рамках проектов, реализуемых совместно с компаниями из стран БРИКС.

Это также усиливает значение Центральной Азии как самостоятельного геоэкономического пространства, а не объекта внешнего влияния.

Партнёрство с БРИКС не означает резкой смены курса Узбекистана, но фиксирует его стремление встроиться в новую архитектуру мировой экономики. Оно даёт больше гибкости, больше доступа и больше возможностей для продвижения национальных интересов — без обязательств, но с амбициями. В многополярном мире Ташкент выбирает расширение горизонтов, а не замыкание в региональных рамках.