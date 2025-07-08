Число активных налогоплательщиков в Нахчыване возросло
Фото: Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) увеличилось на 6,8%
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