Cadenza проведет концерт в честь 95-летия со дня рождения выдающегося композитора Азера Рзаева

БАКУ /Trend Life/ - Cadenza Contemporary Orchestra 15 июля в 19:00 проведёт заключительный концерт сезона в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха), сообщили Trend Life организаторы.

Концерт посвящён 95-летию со дня рождения выдающегося композитора Азера Рзаева. В программе концерта будут исполнены произведения композитора: "Ноктюрн" для виолончели и камерного оркестра, "Маленький вальс" для фортепиано и струнных, "Размышление и Кайтаги" для тара и камерного оркестра, Концерт №1 для скрипки (вторая часть), а также "Поэма" для камерного оркестра.

Солисты концерта: Георгий Иманов (виолончель), Сельджан Мамедли (фортепиано), Арслан Невресли (тар) и Мухаммед Гулузаде (скрипка).

Вход свободный.

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