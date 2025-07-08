Словенские компании приглашены к участию в проектах Азербайджана по «зелёной» энергетике

БАКУ/Trend/ - Ведущие энергетические компании Словении приглашены к участию в проектах Азербайджана в области «зелёной» энергетики как в качестве инвесторов, так и покупателей.

Как передает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

«В Любляне при участии министра окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояна Кумера, генерального директора компании Geoplin Симона Урбанчла, президента Правления Petrol Group Сашо Бергера, генерального директора Plinovodi Марьяна Эберлинца и генерального директора HSE Томажа Штокеля мы провели продуктивные обсуждения по развитию сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора.

Мы пригласили ведущие энергетические компании Словении к широкому сотрудничеству в нефтегазовом секторе Азербайджана, а также к участию в проектах по «зелёной» энергетике как в качестве инвесторов, так и покупателей», – отметил министр в своей публикации.

Отметим, что 1 августа 2024 года SOCAR начала поставки газа в Словению. Поставки газа осуществляются в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании о расширении сотрудничества в области газоснабжения между SOCAR и Geoplin, крупнейшей компанией Словении на рынке природного газа, подписанным 17 июля прошлого года.

Азербайджан поставляет природный газ в Европу по Южному газовому коридору. В настоящее время пропускная способность Трансадриатического трубопровода (TAP), который является европейской частью данной инфраструктуры, составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.