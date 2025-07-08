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Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

Политика Материалы 8 июля 2025 10:38 (UTC +04:00)
Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Фото: Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/Trend/ - В штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже начала работу 47-я сессия Комитета Всемирного наследия, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

«Азербайджанская делегация принимает участие в этом престижном мероприятии. На сессии будут обсуждаться стратегии по охране и управлению всемирным наследием, и будут утверждены новые памятники всемирного наследия», - говорится в заявлении комиссии в соцсети X.

Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
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