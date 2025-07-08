Продлен срок действия разрешения, полученного на портале "Yolumuz Qarabağa"

БАКУ /Trend/ - Срок действия разрешения, полученного на портале Yolumuz Qarabağa (www.yolumuzqarabaga.az) для поездок в освобожденные от оккупации регионы Азербайджана на частных автомобилях, продлен до 5 дней.

Как передает Trend, министерство цифрового развития и транспорта и Государственное агентство по туризму распространили совместное сообщение по этому поводу.

Согласно информации, разрешение на поездку на частном автомобиле можно получить максимум на 9 человек, включая водителя.

«Лицам, управляющим частными автомобилями, необходимо ознакомиться на портале Yolumuz Qarabağa с правилами проезда и информацией по минной безопасности, а также информировать об этом путешествующих лиц, и при въезде на освобожденные территории после прохождения соответствующего досмотра не отклоняться от маршрута в целях соблюдения правил минной безопасности, быть внимательными на перекрестках и соблюдать правила движения вдоль всего маршрута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале Yolumuz Qarabağa граждане также могут получить информацию о гостиницах и других объектах размещения, действующих в пункте назначения: «Граждане, забронировавшие номера в гостиницах, действующих в освобожденных регионах, получат разрешение на въезд на территорию».

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